فسخاني يكشف "إزاي تعرف الفسيخ والرنجة الفاسدة" قبل الشراء

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى

مع اقترب شم النسيم، يفضل معظم المصريين تناول الفسيخ والرنجة، ويحرصون كل عام على شراء وتناول تلك الأسماك المُملحة، ولكن يظل البعض يسأل عن كيفية التفرقة بين الفاسد والسليم، عند الشراء، لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي.

أكد "الفسخاني" أبو يوسف أن هناك قواعد أساسية للتأكد من سلامة الفسيخ والرنجة، حتى لا تنخدع بفسيخ فاسد قد يؤدي إلى أضرار بالغة على صحتك وصحة أسرتك.. نستعرضها لكم فيما يلي:

أولًا: الفسيخ

1- لون لحم الفسيخ:

يمكنك معرفة فساد وعدم صلاحية الفسيخ، من خلال قطع السمكة جزأين بشكل طولي وإذا وجد لون اللحم تغير من الأحمر الزاهي إلى البني المحمر أو الأحمر المزرق أو البنى الداكن أو الأسود.

ويرجع سبب ذلك لتخزين تلك الأسماك في براميل صاج متآكلة من الصدأ.

2- القوام:

يجب أن يكون السمك مُتماسكا والجلد سليما خاليا من أي علامات غريبة، فيمكنك التأكد من فسادها عن طريق فحص السمكة بأصابعك، فعند الضغط عليها سوف يسبب هبوط بلحم السمكة، ويكون ملمسها " طريًا لزجًا سهل التفكك" للغاية.

3- تسريب مياه

عند قطع سمكة الفسيخ لجزأين تجد سوائل تشبه المياه تترب منها بشكل مبالغ.

4- الرائحة

رائحة الفسيخ الجيد تكون مقبولة وتستطيع تمييز الجيد من الفاسد من خلالها أيضا. فإذا كانت الرائحة كريهة ونتنة، فهذا يدل على فساد السمك.

ثانيًا: الرنجة

1- اللون والقوام

يجب أن تكون السمكة متماسكة أيضًا، والجلد سليما خاليا من أي تشققات أو أن يكون لونه مختلفا عن اللون الذهبي الزاهي.

2- الختم

يجب أن يتأكد المشتري من ختم تاريخ الصلاحية الذي يوجد على سمكة الرنجة، لأنه يحدد صلاحيتها.

3- درجة الحرارة

يجب أن تتأكد من البائع أنها كانت محفوظة في الفريزر في درجة حرارة 20 تحت الصفر.

4- الخياشيم

خياشيم سمك الفسيخ كلما كانت حمراء وزاهية دل هذا على صلاحيتها، أما إذا كان لونها مختلفًا، ويوجد مخاط أو رائحة سيئة لها، فهذا دليل على فساد السمك.

5- العين

كلما كانت عين السمك لامعة والقرنية شفافة وإنسان العين أسود مقعرا، كانت صالحة للأكل. والعكس عندما تكون عدسة العين شديدة العكارة، فهذا يعني إنها فاسدة.

من جانبه قال الدكتور حازم المصري، اختصاصي التغذية العلاجية، بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة، لـ"الخليج 365":

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إن الفسيخ والرنجة الفاسدة يتسببان في الإصابة بالتسمم في بعض الحالات نتيجة سوء عملية التخزين، فالأسماك عندما تترك لفترة طويلة قد تتلوث بالبكتيريا الضارة أو الطفيليات التي قد تتسرب إلى داخل الجسم.

وأضاف حازم المصري أن بعض التجار يقومون بالتمويه على فساد الفسيخ والرنجة بتركه منقوعاً بكمية كبيرة من الملح لفترة طويلة، ويسبب ذلك في الإصابة بالتسمم الغذائي.

وأوضح "المصري" أن أعراض التسمم الذي ينتج من الفسيخ الفاسد والرنجة هي:

- زغللة في العين.

- جفاف في الحلق.

- الشعور بصعوبة في البلع والكلام.

- الإصابة بضعف في العضلات تبدأ من الأكتاف وعضلات المنطقة العليا ثم تنتقل إلى جميع أجزاء الجسم.

- الإصابة بضيق في التنفس، بالإضافة إلى فشل في وظائف التنفس والضيق الشديد، وذلك لأنه يصيب الجهاز التنفسي بالشلل.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم أو السخونة.

- القيء والشعور بالغثيان والآلام في منطقة البطن.

- التأثير على الجهاز العصبي.

- قد تصل عند البعض للوفاة.

ما هي الإسعافات الأولية عند التسمم؟

قال "المصري" إن الإسعافات الأولية عند التسمم بالفسيخ تبدأ بتناول المصاب كوبا من الحليب المثلج أو الـ"الساقع".