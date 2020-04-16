فى زمن كورونا.. احذري تنظيف الخضروات والفاكهة بالخل أو الصابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -شيماء مرسي

تعتقد الكثير من النساء، أن غسل وتنظيف الخضروات والفاكهة باستخدام الصابون أو الخل من الوسائل الجيدة للتعقيم والتطهير من فيروس كورونا "كوفيد 19"، فما مدى صحة هذا الأمر؟

يوضح الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية لـ"الخليج 365"، أن غسل الخضروات والفاكهة بالصابون له أضرارا صحية، إذ إن الصابون يحتوي مادة كيميائية تستخدم في تطهير وتنظيف الأسطح غير القابلة للتناول، وعند وضعه على الأطعمة يسبب الآتي:

- الإصابة بالتسمم الغذائي.

- التسمم الكيميائي.

- القيء.

- الإسهال.

- أحيانا يؤدي إلى الوفاة.

وأضاف أن غسل وتنظيف الأطعمة بالخل المركز يشكل خطرا كبيرا، إذا تم استخدامه بنسب عالية؛ فهو يؤثر على مذاق الفاكهة وجودتها، وملمسها ويحدث تغير في قشرتها الخارجية.

وتابع أنه يمكن استخدام الخل في غسل وتنظيف الخضروات والفاكهة، من خلال إضافة القليل من الخل إلى الماء ونقع الخضروات به، لمدة لا تزيد عن ربع ساعة، ثم تغسل بالماء الجاري باستخدام فرشاة ناعمة للتأكد من إزالة الأوساخ العالقة بها والفيروسات.

وأوضح أن الطريقة الصحيحة لغسل الخضروات والفاكهة، هي تحت تيار الماء الجاري، أو النقع في الماء لفترة، لإزالة الأوساخ والفيروسات، أو من خلال استخدام فرشاة ناعمة صغيرة لتسهيل عملية التنظيف.

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وهناك طرق أخرى لتنظيف الفاكهة والخضروات، وفق ما نقل موقع "webstaurantstore":

1- خل التفاح والماء:

يمكن مزج خل التفاح مع الماء ثم نقع الفواكه أو الخضروات لمدة 10 دقائق، ثم بلطف يتم فركها وغسلهما تحت الماء الجاري.

2- الملح والماء:

خلال مزجه مع المياه ونقع الخضروات والفاكهة به لمدة 5 دقائق، ثم فرك البقع الموجودة به ثم تغسل جيدا تحت الماء الجاري.

3- بيروكسيد الهيدروجين والماء:

يمكنك استخدام معلقة من بيروكسيد الهيدروجين على نصف كوب من المياه، ووضع الخضار أو الفاكهة في المحلول لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة ثم غسلهم بالماء الجاري.

4- زيت الليمون:

من خلال ملأ وعاء به ماء ثم إضافة 3 قطرات من زيت الليمون ونقع الخضار والفاكهة بها، لمدة دقائق ثم شطفهم بالماء الجاري.

5- الليمون والماء:

بمزج الماء وعصير الليمون ووضع هذا المحلول في زجاجة رش ثم رش الفواكه والخضروات، وبعدها تُغسل جيدا بالماء.

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