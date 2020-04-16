خلطات طبيعية من الفراولة لإزالة المكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أبريل 2020 06:42 مساءً - تعدّ ثمرة الفراولة مكونًا طبيعيًّا مغذيًّا للبشرة ولإزالة المكياج، إذ يمكنكِ الاستفادة منها من خلال بعض الماسكات الطبيعية للـ عناية بالبشرة، حيث تعمل على تفتيح البشرة وإعادة النضارة إليها ، ويمكن استخدامها كمزيل مكياج من دون أيّ كيماويات أو آثار جانبية.

خلطة الفراولة والطمي للبشرة الدهنية

الفراولة

المكونات والمقادير:

ملعقة كبيرة قشطة

3 ملعقة كبيرة عصير فراولة

قطعة طمي صغيرة مطحونة

3 ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

ملعقة صغيرة عسل نحل

3 أو 4 نقاط ماء ورد



طريقة الاستخدام:

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تخلط القشطة مع عصير الفراولة جيدًا، تُخلط باقي المكونات وهي الطمي المطحون والعسل وزيت اللوز وزيت البندق وماء الورد.



نأخذ ملعقة كبيرة من الخليط السابق ونضيفها إلى خليط الفراولة والقشطة.



يكرر هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع ويُترك كل مرة لمدة نصف ساعة.



مع الوقت ستلاحظين بشرة نقية وصافية وفاتحة.

خلطة الفراولة واللبن لإزالة المكياج

الفراولة لإزالة المكياج

المكونات والمقادير



3 ملعقة كبيرة عصير فراولة



2 ملعقة كبيرة لبن بودرة أو ½ كوب لبن سايل



طريقة الاستخدام



تخلط جميع المكونات معًا جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي.



احتفظى بهذا الخليط فى زجاجة.



يمكنكِ استخدامها فى أيّ وقت كمزيل رائع وطبيعي للماكياج، ويمكنكِ الاحتفاظ به فى الثلاجة لمدة 4 أيام كحد أقصى.

خلطة الفراولة والليمون لتغذية البشرة وتفتيحها (ما عدا البشرة الحساسة).

خلطات الفراولة

المكونات والمقادير



ربع كوب عصير فراولة



2 ملعقة كبيرة لبن بودرة



ملعقة صغيرة زيت ليمون أو عصير ليمون



طريقة الإستخدام



تُخلط جميع المكونات جيدًا ويُحتفظ بها فى زجاجة.



يمكنكِ استخدام هذا المحلول كغسول للوجه صباحًا، لتغذية البشرة وتنعيمها وتفتيحها.

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