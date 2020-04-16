طلال طبارة: هكذا تختارين صبغة الشعر في المنزل



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أبريل 2020 06:42 مساءً - مرّ أكثر من شهر على وجودنا في المنزل بعد تفشي فيروس كورونا COVID – 19 المعدي، ما أدى إلى إقفال معظم أو جميع الشركات، وبالتالي صالونات التجميل التي تعنى بالمرأة وجمالها، من شعرها تاج جمالها حتى أخمص قدميها. من هنا نقلنا لك تفاصيل سهلة لم تكوني لتعرفي عنها من قبل، مثل كيفية اختيار درجة الصبغة، وخلطها في فترة الحجر الصحي؛ لتخفي الجذور البيضاء.

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طريقة صبغ الشعر

من الطبيعي أن يظهر الشعر الأبيض بعد أسبوعين من الصبغة أحياناً، لهذا وإن اضطررت لصبغ شعرك في المنزل، فإليكِ هذا الدليل البسيط لاختيار ألوان ودرجة الصبغة التي تليق بكِ بعيداً عن تجربة ألوان جديدة قد تظهركِ بشكل غريب.

لمن يعانين من الشعر الأبيض، يجب أن يخترن صبغة باللون الذي يردنه، مع اختيار لون أساسي آخر مثل درجة 7 و 7و1، وهذه الألوان يجب أن تكون حيادية، ورقمها من 1 إلى 10، وموجودة على كتيب الصبغات.

لمن لا يعانين من مشكلة الشعر الأبيض، يمكنهن استعمال نفس لون درجة الشعر لصبغ شعرهن أو أفتح درجة أو أغمق درجة، فقد تختلف اللمعة فقط وليس الإطلالة. ويجب أن نبتعد عن كل الدرجات الجديدة، فهذا الوقت غير مناسب للتغيير الجذري في المنزل.

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كما ينصح طلال بتطبيق الزيوت والأقنعة الطبيعية المصنوعة من الأفوكادو، زيت اللوز، زيت الصبار، وزيت الزيتون.

طريقة الصبغة:

طلال طبارة

لـصبغ الشّعر، استخدمي المشط لفصل خصل الشعر إلى أربعة أقسام، واستخدمي مشبك الشعر المستخدم في الصالونات، وبذلك ستضمنين عدم ترك أي خصلة دون صبغة. ابدئي بصبغ قسم تلو الآخر؛ وذلك بتقسيم كل قسم إلى خصل، وذلك لضمان وصول كميّة مناسبة من الصبغة لكل خصلة، ويمكنكِ استخدام أصابعك؛ لتوزيع الصبغة جيّداً على الخصل. في حال كانت هذه أول مرة لك في صبغ الشعر، ضعي الصبغة على بعد إنش واحد من الجذور، أما إذا كنتِ قد صبغت شعرك من قبل، فابدئي من مسافة نصف إنش من الجذور، وأكملي حتى أطراف الشعر. اضبطي الساعة لمدة الانتظار المحددة، حسب التعليمات المذكورة على عبوة الصبغة، بحيث لا تزيدين على هذه المدة المطلوبة ولا تنقصين منها، بعدها اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.

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