بالفيديو.. مي سليم تقلد فاتن حمامة بفيلم "صراع في المينا"

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق "تيك توك".

وظهرت "مي" بجلباب ضيق "أوف شولدرز"، و"فول ميكاب"، خلال تقليدها النجمة فاتن حمامة في فيلم "صراع في المينا".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ30 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "نورتوا التيك توك"، و"بلاش تقلدي فاتن حمامة وتخلينا نقارن بينكم، المقارنة أكيد مش لصالحك"، و"الفيديو حلو أوي، وتقليدك لذيذ".

وخلال فترة الحجر المنزلي وفرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت الفنانات لتطبيق "تيك توك"، لشغل وقت فراغهن ونشر الفيديوهات الكوميدية، وتجسيد وتقليد بعض المقاطع المشهورة بالأفلام والأغاني وغيرها.