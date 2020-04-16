"من طق الباب سمع الجواب".. هيا الشعيبي تعلق على اتهامها بإهانة المحتاجين

أثار إعلان الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عبر حسابها في "سناب شات" توزيعها صدقة على محتاجين، سخرية ناشطين وانتقادهم، ما جعلها تخرج عن صمتها، لافتة أنها ليست كشخصيات أخرى تفتعل الفتن بين الناس وتقوم بنشر أخبارهم دون أن تذكر من تقصد.

"على الأقل سوينه شئ بس ما ذكرنا حث منو مو انتي تنزلين أخبار الناس وتسوين فتن فسكتي أحسلح وايد فهمتي ولا مو أنا رد حبايبي يردون"، هكذا هددت هيا الشعيبي الشخصية التي قصدتها عبر تطبيق "سناب شات".

وأشارت الفنانة الكويتية قائلة: "طابع منو يتكلم، إحنا ناس انعرف شنو قاعدين نسوي مو نتابع الناس ونكتب نامو قامو البسوا يالله"، متابعة: "لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ياهو بصل ياهو طماطم والله عيب، سفيرات النوايا النميمية، من طق الباب سمع الجواب".

Advertisements

انتقادات المتابعين على فيديو هيا الشعيبي

غرد الرواد، عبر حساباتهم على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ردا على مقطع فيديو الفنانة: "هيا الشعيبي، سئل حكيم: هل هناك أقبح من البخل؟ قال نعم.. الكريم إذا تحدث بإحسانه لمن أحسن إليه".

فيما أضافت إحدى المتابعات، قائلة: "هيا الشعيبي تمثلني إذا اشتغلت في البيت وأبغي أمي تعرف أني اشتغلت".