لمقاومة كورونا.. 4 خطوات لتعزيز المناعة

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد والجميع يبحث عن طرق لتقوية المناعة، حيث تعتمد شدة الإصابة بالفيروس على مستوى مناعة الجسم وحالة الجهاز التنفسي.

وحسبما ذكر ميديك فوروم، ووفقا لعلماء جمعية الرئة الأمريكية، فإنه من أجل مقاومة هذا الفيروس، يجب أولا تنظيف الرئتين، وهذا ممكن عمله في البيت، باستنشاق البخار، خاصة إذا كان الشخص في مكان بارد والهواء جاف، وهذا يحسن عمل أعضاء الجسم فورا.

وهناك طريقة أخرى فعالة لتحسين عمل الجهاز التنفسي وهي تناول الشاي الأخضر، لأنه يحتوي على مادة البوليفينول التي تخفض خطر حدوث التهاب في الرئتين.

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كما ينصح الخبراء بشربه ولو مرة واحدة كل يوم، ويفضل تناوله مع النعناع، الذي له خصائص علاجية مهمة.

ويشير الخبراء إلى أن بعض التوابل لها خصائص وقائية من مختلف أنواع العدوى مثل الكركم، دون الإفراط بتناوله كما من المفيد جدا تناول العسل في حالات انتشار مرض معد.

ووفقا لرئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، يبقى العزل الذاتي في البيت، الطريقة الأكثر فعالية في مكافحة فيروس COVID-19.