قبل رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس بالبيض

تبحث السيدات قبل انطلاق شهر رمضان عن أطباق متنوعة لضمها لقائمة السحور والإفطار، ولذلك تقدم "هن" طريقة تحضير طاجن الفول المدمس بالبيض. مقادير طاجن الفول المدمس بالبيض كوب فول مدمس طماطم بصل فلفل رومي ٣ بيضات ثوم Advertisements كمون ملح بقدونس ملعقة سمنة كبيرة طريقة تحضير طاجن الفول مدمس بالبيض شوّحوا البصل والثوم في الزيت على النار. أضيفوا الفلفل الرومي والحار والطماطم والبقدونس والملح والفلفل الأسود واتركوا المزيج على النار لمدّة 5 دقائق. ضعوا الفول على الخليط واتركوه حتى يمتزج. ضعوا الفول في طاجن وفوقه البيض وأدخلوه الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج.

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