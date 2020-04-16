الامارات | كوكايين ب 1.3 مليون دولار في شحنة بريطانية للكمامات

شكرا لقرائتكم خبر عن كوكايين ب 1.3 مليون دولار في شحنة بريطانية للكمامات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبط موظفو الجمارك البريطانيون 14 كيلوغراما من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه استرليني (1.25 مليون دولار) خبأها مهربون للمخدرات في شحنة من الكمامات كانت ستدخل البلاد عبر منطقة جمارك نفق القنال الانجليزي.

وقالت وزارة الداخلية إن كمية الكوكايين كانت في 15 رزمة مخبأة في صناديق مليئة بكمامات ضبطت لدى تفتيش شاحنة مسجلة في بولندا كانت متجهة لبريطانيا. وتم اعتقال بولندي في الرابعة والثلاثين من عمره.

وقال دارن هيربرت مدير عمليات إدارة مكافحة الجريمة في ميناء دوفر "هذه الضبطية دليل إضافي على الطريقة التي تحاول بها الشبكات الإجرامية استغلال تفشي فيروس كورونا لمصالحها". وأضاف أن السلطات تحقق الآن لمعرفة من يقفون وراء محاولة التهريب تلك. ويبلغ حجم سوق الكوكايين في أوروبا أكثر من عشرة مليارات دولار. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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