للزوجات.. كيف تحولين أيام الحظر "شهر عسل"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

مع تمديد فترة الحظر واستمرار "قعدة البيت" في ظل تفشي فيروس كورونا، قد تنشأ الخلافات بين الزوجين، لذا نقدم لكم مجموعة من الإرشادات التي ذكرتها الدكتورة إيمان عبدالله محمد استشاري الصحة النفسية والعلاج الأسري لـ"الخليج 365"، لتجنب "الخناق"، وتحويل هذه المدة الطويلة التي يمكث فيها الزوج إلى "شهر عسل".

- تجنب التعليق على السلبيات والأخطاء، ولا يتخذ أحدهم دورًا تنظيريًا.

- لفت نظر الزوجين لإيجابيات كل منهما، وجعلها فترة لإبراز الجماليات.

- استثمار الوقت لتنفيذ كل ما هو مؤجل من أحاديث ونقاشات كان وقت العمل والانشغال لا يسمح بها.

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- تخصيص وقت من المرح والترفيه، كمشاهدة فيلم رومانسي، أو الاستماع لأغنية مفضلة.

- استعادة الذكريات الجميلة من خلال الصور القديمة التي تجمع الزوجين سوياً، أبرزها صور الخطوبة والزفاف وشهر العسل.

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- التهيئة النفسية والعقل الباطن بكل ما هو إيجابي؛ لأن النفسية تُعزز المناعة وتقويها.

- عند استفزاز أحد الأطراف (الزوجين) لبعضهما، يجب أخذ نفسٍ عميقٍ؛ لتفريغ الطاقة السلبية وتجنب الخلافات.

- التفكير والتذكير دائماً أن كل منهما سكن لآخر، وأنهما يكملان بعضهما البعض.

- الاعتذار عند وجود التقصير والسلبيات، وتجنب الاحتكاك الذي ينتج عنه شر وخناق.

- يجب الحفاظ على خصوصية كل فرد بالأسرة، لممارسة هواياته، لإبعاد الشعور بالنفور والملل.

- التشجيع على ممارسة الرياضة والتمرينات الخفيفة بالمنزل، وتمرينات اليوجا، لتهدئة الأعصاب والمحافظة على الصحة والقوام.

- محاولة الاستمتاع بكل لحظة سوياً والإكثار من كلمات الحب والثناء.

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