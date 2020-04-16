هل يعرف العلماء موعد نهاية كابوس فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

وصلت وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى أكثر من 123 ألف حالة حتى هذه اللحظة، وتخطت إصاباته 1.9 مليون حالة حول العالم.

وتحاول دول العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة قدر الإمكان لتجاوز الأزمة في أقرب وقت ممكن، ما كلفهم خسارات مادية كبيرة، لكن متى ينتهي فيروس كورونا؟

تقول الدكتورة سيمون كلارك، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الخلوي في جامعة ريدينج لصحيفة "الإندبندنت " البريطانية، "من المستحيل تحديد موعد لانتهاء الفيروس" ، موضحة أن الصعوبة تكمن في عدم ظهور الأعراض على المرضى لبعض الوقت "فترة الحضانة".

وقالت الدكتورة جينا ماكيوتشي، مختصة علم المناعة بجامعة ساسكس، "نريد بالتأكيد التخلص من فيروس كورونا، ومعرفة موعد انتهاء هذه الأزمة، لكن هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه في الوقت الحالي".

اقرأ أيضا: متعافون من "كورونا" يقدمون نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالفيروس

وأكد روبرت دينجوال، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة نوتينغهام، على الرأي ذاته، موضحًا، "أنه يستحيل إعطاء أي جدول زمني مبني على رأي علمي في الوقت الحالي".

وأوضح مايكل هيد، كبير الباحثين في مجال الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون، إن التقديرات حول موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، صعبة لأن الفيروس جديد.

Advertisements

هل يمكن أن يقلل الحظر من زيادة الانتشار؟

أغلقت العديد من الدول حول العالم حدودها، واتخذت تدابير صارمة لمنع انتشار الفيروس، وفرضت حظر الحركة التام إلا في حالات الطوارئ والحصول على الدواء والطعام.

وأوضحت الدكتورة جينا ماتشوني، أن الحد من انتشار الفيروس يعتمد على استجابة الناس لإجراءات السلامة إلى جانب الحظر، مؤكدة على ضرورة استمرار الاجراءات اللازمة من الجانب الحكومي للحد من الوباء.

وأضافت ماتشوني، "إذا سمحنا للناس بالعودة إلى حياتهم الطبيعة سريعًا فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية".

وقال كبير المستشارين الطبيين في المملكة المتحدة البروفيسور كريس ويتتي، "على المدى الطويل، يمكن الحصول على لقاح، ولكننا نأمل حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف مارس الماضي، عن بدء أول تجربة بشرية للقاح محتمل لفيروس كورونا في مدينة سياتل. لكنّ توافر هذا اللقاح قد يستغرق من عام إلى 18 شهرا، بعد أن يجتاز مراحل تجريبية أخرى لإثبات فعاليته.

اقرأ أيضا: احنا أقوى من كورونا