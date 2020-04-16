عمره 29 يوما.. وفاة رضيع بعد إصابته بفيروس كورونا

رغم الاعتقاد السائد بأن فيروس كورونا المستجد يفتك أرواح كبار السن، لكن ضحايا الفيروس المميت شملت الكبار والصغار، فرضيع يبلغ من العمر 29 يومًا، أصبح هو الآخر من ضحايا (كوفيد 19).

فالرضيع وهو فلبيني، يعيش مع ذويه في مقاطعة باتانجاس جنوب العاصمة مانيلا، كان يعاني من صعوبة في التنفس والتهاب رئوي، فتم نقله إلى المستشفى وخضع لفحص كورونا المستجد، وتبين إيجابية التحليل، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

Advertisements

ووفقًا لوزيرة الصحة في فلبين، ماريا فيرجير، أن الرضيع توفى جراء مضاعفات ما يعرف بـ"الإنتان" وهي حالة خطيرة تصيب الإنسان، نتيجة استجابة جسمه لعدوى خارجية، ويطلق الجسم في العادة مواد كيميائية في مجرى الدم لمحاربة العدوى.

ويحدث "الإنتان"، عندما تكون استجابة الجسم لهذه المواد غير متوازنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف أجهزة عضوية وقد يتطور الأمر إلى الوفاة.

ومن الغريب في حالة المولود الفلبيني أن "الإنتان" يحدث مع المواليد الذين تزيد أعمارهم عن 90 يومًا.