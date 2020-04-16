بسبب كورونا.. سيرينا ويليامز تنضم لـ"تحدي التنس" من منزلها (فيديو)

انضمت نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، في تحدي كرة المضرب من داخل المنزل، نظرًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت "ويليامز" مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي تمارس لعبة التنس مع منافس افتراضي هو حائط غرفتها، التي تقول إنها تخوض المنافسة أمامه باستمرار منذ أيام.

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وتابعت: "عندما بدأ روجر فيدرير، لاعب التنس السويسري المحترف، تلك المنافسة، قررت أن أشارك فيها، وأن أواصل العمل على خوض هذا التحدي من داخل المنزل".

وأشارت بطلة التنس الأمريكية إلى أن خوض هذا التحدي جعلها تصر على مواصلة اللعب تحت أي ظرف، ومهما كانت الصعوبات، مشيرة إلى أنها لن تستسلم.

وتواجه أسطورة كرة المضرب الأمريكية سيرينا وليامز، مصاعب التباعد المجتمعي، الذي يوصي به الاخصائيون من أجل تقليص خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.