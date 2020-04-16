إصابة شبيهة "أنجلينا جولي" بكورونا في سجون إيران

من بين المئات التي يعلن عنهم يوميًا في إيران، أصيبت شبيهة نجمة هوليوود، أنجيلينا جولي، الشابة الإيرانية، فاطمة خويشوند، الملقبة بـ"سحر تبر"، بفيروس كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة "إيران إنترناشنال"، أمس الأربعاء، إن فاطمة البالغة من العمر 21 عاما موجودة حاليا في السجن بالعاصمة الإيرانية طهران.

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وقد تم نقلها إلى مستشفى سينا بعد تدهور حالتها بالكامل وفتك الفيروس برئتيها، حيث أكد الطبيب على ضرورة بقائها تحت المراقبة لخطورة وضعها.

واعتقلت السلطات الأمنية فاطمة خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن وجهت لها تهم "الترويج للعنف ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد"، التي قد تصل عقوبة المدانين بها إلى الإعدام.

ووفقا لوزارة الصحة الإيرانية، فإن فيروس كورونا تسبب بإصابة 76389 شخصا ووفاة 4777 آخرين جميع أنحاء البلاد .