"زهق العيال مالوش كبير".. كيف تقضي ابنة حسن الشافعي الحظر المنزلي؟

"زهق العيال مالوش كبير"، هكذا علق الموزع الموسيقي حسن الشافعي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على كيفية قضائه فترة العزل والحظر المنزلي، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، والتزام المواطنين بمنازلهم منعا للاختلاط وللوقاية من الفيروس.
وشارك الموزع الموسيقي صورة لوجهه وملصق به مجموعة من الاستيكرات، موضحا من خلاله كيفية قضاء ابنته فترة حظر التجوال، مع الالتزام بحملة"خليك في البيت".
حسن الشافعي، ملحن وموزع موسيقي مصري اشتهر في الوطن العربي بعد مشاركته في برنامج "Arab Idol".
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