"الحظر ليس للضرب".. أنجلينا جولي تندد بخطورة الاعتداء المنزلي

سلطت الممثلة العالمية أنجلينا جولي، خلال ظهور لها خلال مكالمة عبر خاصية الفيديو، مع طبيبة الجراحة لمستشفى كاليفورنيا العام، الدكتورة نادين بورك هاريس، الضوء على الاعتداء المنزلي خلال فترة الحظر الصحي، عقب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
"أعتقد أنه من المهم أن يعرف الناس ذلك بخطورة العنف المنزلي، بأنه يجب علينا أن نحب بعضنا البعض، ومساعدة بعضنا البعض في تلك الفترة"، بهذة العبارات وضحت الفنانة وجهة نظرها في تسليط الضوء على قضية العنف المنزلي.
وأضافت أنجلينا، "أتمنى أن يتواصل الناس مع بعضهما البعض وأن يولون اهتمام أكبر بتلك الأزمة ويجلسون للحديث وليس للاعتداء والضرب".
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