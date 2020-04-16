"بيتسلى بيكي".. 7 علامات من رضوى الشربيني تكشف ارتباطك بالشخص الغلط

تهتم الإعلامية رضوى الشربيني بتقديم النصائح حول العلاقات العاطفية من خلال برنامجها "هي وبس" الذي تقدمه عبر قناة "CBC سفرة"، والذي جذب مشاهدة الكثير من الفتيات.

وفي إحدى حلقات برنامجها قدمت الإعلامية عدد من العلامات التي تنبه الفتاة لارتباطها بالشخص الخاطئ، الذي لا يهدف سوى "للتسلية" فقط بها، ونشرت مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

والعلامات السبعة التي عرضتها رضوى الشربين:

- لا يغار عليكي حتى إذ خرجتي في وقت متأخر: "مبيفرقش معاه.. وساعات ميكلمهاش يطمن عليها.. مكبر دماغه وعايش في كوكب تاني".

- من يريد استغلالك عاطفيا ويحقق رغباته: "اللي عاوز كل حاجة بدري بدري.. ودا بيتسلى بيكي".

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- لا يحرص على مقابلتك كثيرًا: "بيشوفها كل 30 يوم مرة.. وممكن يخرجوا بليل بس".

- لم يعرفها على أحد من أهله أو أصدقائه: "محدش من عيلته عارفك.. ودا بيتسلى بيكي".

- لم يقدم لكِ الهدايا في المناسبات: "بيستخسر فيكي الهدايا.. عشان كدا ولا كدا أنتي موجودة".

- من يكذب كثيرًا.

- من يدخل في علاقات عاطفية أخرى: "اللي بيخونك أكيد بيتسلى".

وتفاعل الكثير من متابعي الإعلامية رضوى الشربيني على مقطع الفيديو الذي حصد مشاهدة تجاوزت الـ700 ألف مشاهدة، بالإضافة للعديد من التعليقات التي تلقتها.