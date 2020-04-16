انتقدت مسعفي الهلال الأحمر.. ما لا تعرفه عن السورية هيا مرعشلي (فيديو)

"مسعفي الهلال الأحمر لم يقدموا واجبهم الإنساني تجاه مريضة كادت تموت بسبب الجلطة"، كلمات قالتها الفنانة السورية، هيا مرعشلي، خلال بث مباشر، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تنتقد من خلاله المسعفين.

ويقدم "هن" معلومات عن الفنانة السورية، هيا مرعشلي، خلال السطور التالية، وفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- ولدت هيا مرعشلي، في 30 مايو 1997، وتبلغ من العمر 23 عاما.

- والدها الفنان طارق المرعشلي، ووالدتها رندة مرعشلي.

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- جدتها من طرف والدها هي الفنانة السورية ناهد الحلبي، وجدها الفنان إبراهيم مرعشلي.

- قدمت أول أدوارها التلفزيونية بعمر 6 سنوات، في مسلسل "أبوالمفهومية" ، عام 2003.

- شاركت في مسلسل"جلسات نسائية"، في 2011، تحت إدارة المخرج المثني صبح.

- حصلت خلال عام 2011، على جائزة أفضل فنانة سورية صاعدة.

- تعرضت للانتقاد من الرواد، على صورة لها وقريبة لوجهها، إلا أنها سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعديلها السيئ بالفوتوشوب لأنفها.