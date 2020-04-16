استطاعت سيدة أن تنجو من دفنها حية، وذلك بعد أنقذتها العناية الإلهية من موت محقق بعد أن تمّ الإعلان عن وفاتها وبدأت التحضيرات لدفنها.
وبداية الواقعة حدثت وفقا لصحيفة "ABC Color " وأنَّه في يوم 11 أبريل، تمّ نقل جلاديس رودريجيز دي دوارتي، في مدينة كورونيل أوفييدو في جنوب باراجواي والبالغة من العمر 46 عامًا، والمصابة بسرطان المبيض، إلى مركز طبي بسبب ارتفاع ضغط دمها.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية، أعلن أحد الأطباء وفاة دوارتي وأبلغ زوجها ماكسيمينو وابنتها ساندرا بالوفاة.
وأعد الطبيب شهادة وفاة لدوارتي تشير إلى أّنَّ سبب الوفاة هو سرطان المبيض، ووضع موظفو المركز الطبي المرأة في حقيبة الجثث، وإرسالها إلى دار الجنازة.
وبحسب الصحيفة، عندما بدأ الموظف في دار الجنازة بغسل "المتوفاة"، لاحظ أنَّ المرأة كانت تتحرك فأبلغ عائلة دوارتي.
ورفعت ابنة دوارتي ساندرا هيريبرتو فيرا، دعوى على المستشفى بتهمة إهمال المريضة وقطع أجهزة الانعاش عنها وإرسالها مباشرة إلى دار الجنازة .
كانت هذه تفاصيل خبر قطعوا عنها "أجهزة الإنعاش".. سيدة كادت تدفن بسبب إهمال طبيب في باراجواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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