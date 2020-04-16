الامارات | إنقاذ جنين لممرضة حامل توفيت بعد إصابتها ب"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ جنين لممرضة حامل توفيت بعد إصابتها ب"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن الأطباء في مستشفى بريطاني من إنقاذ جنين لممرضة كانت حاملا به وتوفيت بعد إصابتها بفيروس كوفيد-19. وكانت الممرضة ماري أغيوا أغيابونغ، في الـ28 من عمرها، وكانت تعمل في مستشفى لوتون ودانستيبل الجامعي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي".

وقالت متحدثة باسم المستشفى إن الجنين "حالته جيدة جدا"، ولكنها لم تقدم أي معلومات أخرى.

ونقلت أغيابونغ إلى المستشفى في 7 ابريل الجاري، وأكد فحص المستشفى لها أنها أصيبت بفيروس كوفيد-19، قبل يومين.

وقال مسؤول كبير في الهيئة الوطنية للتأمين الصحي إنها كانت "ممرضة رائعة، ومثالا عظيما لما نؤمن به". وأضاف: "نقدم تعازينا الحارة لأسرة ماري ولأصدقائها في هذا الوقت الحزين". ولا يزال زوج ماري في حالة عزل ذاتي، وقد أجري له هو أيضا فحص كوفيد-19.

وكتبت زميلة أخرى عملت معها تقول: "كانت ماري زميلة لي، وقد عملنا معا لعدة سنوات. ويجدر بنا أن نرعى أسرتها، بعد أن كرست هي حياتها لعملها كممرضة". وأضافت: "حان الوقت لكي نقدم لماري شيئا بسيطا، ولكنه كبير بالنسبة لعائلتها وقت احتياجها، نظير تفانيها وما أعطته لنا". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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