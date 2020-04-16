سينما وسوشيال ومناسبات.. الظهور النادر "تيمة" نيفين مندور

"الظهور النادر" ربما هي التيمة الأساسية المرتبطة بالفنانة نيفين مندور، التي تسبب ظهورها في حفل عيد ميلاد أحد الأصدقاء جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الاختلاف في ملامحها عما ظهرت بها في فيلم "اللي بالي بالك" قبل 17 عامًا.

فمن السينما للمناسبات الاجتماعية وعلى منصات "السوشيال ميديا" تعتبر الفنانة نيفين مندور، نادرة الظهور.

السينما

رغم أن الفنانة نيفين مندور أحبت التمثيل منذ طفولتها، وشاركت في العديد من المسرحيات المدرسية وعلى مسرح الجامعة أيضًا، إلا أنها لم تقدم الكثير من الأعمال، فيعد ظهورها الأبرز في فيلم "اللي بالي بالك"، إذ جسدت شخصية "فيحاء" زوجة الضابط الذي لعب دوره الفنان محمد سعد، والفيلم يعود إلى 17 عامًا.

بعدها شاركت في مسلسل "رجعالك يا إسكندرية" في عام 2005 وهو من بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحة، واشتركت أيضًا في مسلسل كوميدي "مطعم تشي توتو" الذي عرض في عام 2006 وهو من بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

ومن وقتها لم يبرز اسم الفنانة نيفين مندور في أعمال فنية، لتحتفظ بصورتها لدى الجمهور بشخصية "فيحاء".

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المناسبات

أما في جانب الحياة الاجتماعية، فالفنانة نيفين مندور لم تظهر كثيرًا في المناسبات الاجتماعية سواء مع الوسط الفني أو خارجه، ويعد أحدث ظهور لها الصورة المتداولة خلال الساعات الماضية، في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها.

وظهرت "نيفين" في الصورة، التي تعود أيضًا قبل سنوات، بملامح مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور، الأمر الذي أرجعه البعض لتقدمها في السن، بينما رأى البعض بأنها لازالت تحتفظ بملامحها الجميلة.

السوشيال ميديا

وعلى المنصات الافتراضية، تمتلك الفنانة نيفين مندور حساب لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لكنها قليلًا ما تشارك المتابعين بمنشورات أو صور لها، إذ يعود آخر منشور لها إلى العام 2018.

ويتميز حسابها الشخصي بنشرها الأدعية الدينية والصور التعبيرية، كما أنها لم تغير صورة حسابها منذ عام 2011.