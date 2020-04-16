"بس يا قزم".. كيف رد عمر كمال على التنمر به؟

شارك المغني الشعبي عمر كمال جمهوره، عبر إنستجرام، صورة له برفقة كلابه الصغيرة من داخل حديقة خضراء. وعلق "كمال" على الصورة بقوله: "أنت اغنى حد في العالم لو يومك عدى عليك وأنت بصحتك ومستور من ربنا وأنت نايم شبعان". Advertisements ونالت الصورة عدة إعجابات وتعليقات، لينتقده أحد متابعيه بقوله "بس يا قزم"، ليرد عمر كمال: "الحمدلله اللي صورني في أحسن صورة". وتفاعل عدد كبير من متابعي عمر كمال مع تعليقه الأخير، منتقدين التنمر به، واصفين رده بالأخلاقي.

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