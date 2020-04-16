"سجنت مرتين".. معلومات عن نيفين مندور بطلة "اللي بالي بالك" بعد ظهورها مجددا

بين مؤيد لظهور علامات كبر السن عليها، وأخر أكد احتفاظها بشكلها الذي عرفت به، انتشرت عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، عدد من الصور للفنانة نيفين مندور، الشهيرة بـ"بطلة فيلم اللي بالي بالك"، التي اختفت عن الساحة الفنية.

يقدم "هُن" أبرز المعلومات عن نيفين صباح مندور في التقرير التالي:

نيفين من مواليد 16 يونيو 1980.

بدأت ملامح التمثيل تظهر عليها من خلال مشاركتها في المسرحيات المدرسية وكذلك بالجامعة.

قدمت أول بطولة لها في السينما من خلال فيلم اللي بالي بالك عام 2003.

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وظهرت لأول مرة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل (راجعلك يا إسكندرية) عام 2005، لتبتعد بعدها عن الساحة الفنية.

ألقى القبض عليها بمارس عام 2013، بتهمة تعاطي المخدرات وذلك بعد أن ضبطت مباحث الإسكندرية مندور بحيازة "سيجارة حشيش" وأربع طلقات نارية داخل سيارة بصحبة شابين، وذلك بعد أن حاولوا الهرب من أحد الأكمنة الأمنية بالإسكندرية، ليفرج عنها لاحقا بعد دفع كفالة وتحرر المحضر رقم 6377 لسنة 2016، وجرى إطلاق سراحها، وفقا لموقع سينما.

وجرى حبسها بتهمة مماثلة في العام 2016، وجرى إخلاء سبيلها بسند إقامة.

ومن خلال صفحة "نفين" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نجدها تخرج لتحية أصدقائها ومتابعين لها يوم الجمعة و تشر أدعية، وسور قرأنية كسورة يوسف بصوت كبار المشايخ وتنصح جمهورها في التأمل بمعاني السورة الكريمة.