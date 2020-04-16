بولغاري تطرح تشكيلة حقائب من السحر الروماني لشهر رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أيام فقط تفصلنا على استقبال رمضان، وبينما نستعد للشهر الكريم، أعلنت العديد من العلامات التجارية على تقديم تشكيلات حصرية من الأزياء والإكسسوارات احتفاء بالشهر المبارك.

ونظرا لتواجدها القوي في الشرق الأوسط، تعزز الماركة العالمية بولغاري التزامها دائما تجاه المنطقة بطرح تشكيلات مخصصة من الإكسسوارات حصريًا للمرأة العربية.

وطرحت علامة المجوهرات الفاخرة بولغري مجموعة "Serpenti Forever Capsule" من حقائب اليد الحصرية للاحتفال بالشهر الكريم بلمسة من السحر الروماني، مستوحاة من مزيج الزمرد مع الذهب الأصفر، تضمنت المجموعة العديد من القطع الأيقونية من وحي مجموعة المجوهرات الفاخرة الشهيرة "Bvlgari Heritage" المزينة بالأحجار الكريمة الملونة، استخدمت الماركة الإيطالية هذه الأخيرة لإضافة لمسة فخمة على الحقائب الجلدية "Serpenti Forever" ، مع التركيز على ظلال الزمرد الأخضر، الجمشت العنبي، والعنبر الناري.

وركزت بولغاري على الجزء المعدني لإضفاء لمسة رائعة على حقائب سيربنتي الأسطورية، وكشفت النقاب عن أقمشة جديدة لامعة من جلد الخروف اللؤلؤي الأخضر، وحقائب الكروسبودي ""Serpenti Forever وحقيبة Serpenti Diamond Blast التي تعكس الذوق العصري الأنيق، ويعدّ اللمعان الفريد على جلد الخروف مثاليًا لإضافة لمسة من البريق إلى خزانة ملابسك اليومية في شهر رمضان.

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وباعتبارها خيارا بارزا للتجمعات الرمضانية، طرحت بولغاري ضمن مجموعتها أيضا الحقيبة المسائية "Serpenti Forever" باللون الذهبي الزمردي اللامع مغطاة بالكامل بحبيبات خضراء مغطاة بغبار ذهبي لامع، تأتي بصورة ظلية مستطيلة ومضغوطة، وتأتي بحزام على شكل سلسلة ذهبية، إنها القطعة المثالية للمناسبات الخاصة، أما القفل فيأتي على شكل رأس الأفعى الأيقوني مزينا بأحجار المينا بظلال متناغمة مع جسم الحقيبة.

نظرًا لأن هذا هو شهر العمل الجماعي والعطاء ، فإن المجموعة تتضمن أيضًا مجموعة من الهدايا التي لا تقاوم: من حاملات بطاقات الائتمان الأنيقة للغاية المصنوعة من جلد الخروف الزمردي اللامع إلى الأساور الأنيقة المنمقة بعلاقات الـ charm الجذابة التي تأتي على شكل قلب.