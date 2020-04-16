تهدد 100 مليون طفل حول العالم.. أعراض الحصبة وأسبابها وطرق الوقاية منها

حذرت اليوم، الأمم المتحدة من مرض يهدد حياة أكثر من 100 مليون طفل حول العالم، وهو مرض الحصبة، إذا لم يحصلوا على اللقاحات اللازمة لعلاجه في الوقت المناسب، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفل "يونيسيف"، إنَّ 117 مليون طفل في 37 دولة حول العالم، يواجهون خطر فقد جرعات التطعيم ضد مرض الحصبة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يهدد حياتهم.

ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن مرض الحصبة كالأسباب والأعراض وطرق الوقاية منه، وفقا لموقع مايو كلينيك الطبي.

أعراض الحصبة

تظهر علامات وأعراض الحصبة خلال فتر من 10 إلى 14 يومًا بعد التعرض للفيروس.

وتتضمن علامات وأعراض الحصبة عادةً ما يلي:

الحمى

سعال جاف

سيلان الأنف

التهاب الحلق

التهاب العينين

بقع بيضاء صغيرة مع بؤر بيضاء مائلة للزرقة على خلفية حمراء موجودة داخل الفم على البطانة الداخلية للخد، تُسمَّى أيضًا "بقع كوبليك"

طفح جلدي يتكوَّن من البقع الكبيرة المسطحة التي توصل في كثير من الأحيان إلى بعضها البعض وتحدث العدوى في مراحل متتابعة على مدى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

العدوى والحضانة

الفترة الأولى من 10 إلى 14 يومًا بعد الإصابة بالعدوى، يكون فيروس الحصبة في الحضانة ولا تظهر أية علامات أو أعراض للحصبة خلال هذا الوقت

علامات وأعراض غير محددة

تبدأ الحصبة عادة بحُمى خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة في الغالب بسعال مستمر وسيلان الأنف والتهاب العينين (التهاب الملتحمة) واحتقان الحلق وقد يدوم هذا المرض الخفيف نسبيًّا يومين أو 3 أيام.

المرض الحاد والطفح الجلدي

يتكون الطفح من بقع حمراء صغيرة، وبعضها حجمه أكبر قليلًا، البقع والنتوءات في تكتُّلات مُحكَمة تعطي الجلد مظهرًا أحمر، الوجه تظهر عليه الأعراض أولًا.

على مدى الأيام القليلة المقبلة، ينتشر الطفح الجلدي أسفل الذراعين والجذع، ثم فوق الفخِذين والساقين والقدمين، في الوقت نفسه، ترتفع الحمى بشكل حادٍّ، وغالبًا ما تصل بين 104 إلى 105.8 فهرنهايت (40 إلى 41 درجة مئوية). يتراجع طفح الحصبة تدريجيًّا، ويتلاشى أولًا من الوجه وآخر من الفخذين والقدمين .

فترة العدوى

يمكن للشخص المصاب بالحصبة أن ينشر الفيروس للآخرين لمدة ثمانية أيام، يبدأ بعد أربعة أيام قبل ظهور الطفح الجلدي وينتهي عندما يستمر الطفح الجلدي لمدة أربعة أيام.

متى تزور الطبيب؟

اتصلي بطبيبِكِ إذا كنتِ تعتقدين أنكِ أنتِ أو طفلكِ قد تعرَّضتُما للإصابة بالحصبة، أو طَفْحٍ يشبه فيروس الحصبة.

راجِعْ سجلات التحصينات لدى عائلتكَ مع طبيبكَ، لاسيما قبل بدء أطفالك مرحلة المدرسة الابتدائية، أو ما قبل الجامعة، وقبل السفر الخارجي.

أسباب الحصبة

مرض شديد العدوى، يَنتُج عن فيروس يتضاعف في الفم والحلق لدى الطفل أو الشخص البالغ المصاب وعندما يسعل شخص مصاب بالحصبة أو يعطس أو يتحدَّث، ينتشر الرذاذ الحامل للمرض في الهواء، حيث يمكن أن يستنشقه الآخرون.

وقد يسقط الرذاذ الحامل للمرض أيضًا على سطحٍ ما، وبالتالي تظل نَشِطة ومعدية لعدة ساعات، قد تُصاب بالفيروس عن طريق وَضْع أصابعِكَ في فمكَ أو أنفكَ أو فرك عينيكَ بعد لَمْس السطح الحامل للمرض.

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يُصاب بالعدوى نحو 90% من الأشخاص المتواصلين مع شخص مصاب بالفيروس.

عوامل الخطر

تشمل عوامل خطر الإصابة بالحَصبة ما يلي:

عدم التطعيم

إذا لم تتلقَّ التطعيم المضاد الحصبة، فأنت أكثر عُرضةً للإصابة بهذا المرض.

السفر عبر العالم

إذا سافرت إلى البلدان النامية، حيث تكون الحَصبة أكثر شيوعًا، فستصبح أكثر عُرضةً للإصابة بهذا المرض.

الإصابة بنقص فيتامين أ

إذا لم تكن تتناول ما يكفي من فيتامين أ في غذائك، فستصبح أكثر عُرضةً لإظهار أعراض ومضاعفات أكثر حِدَّةً.

المضاعفات

قد تتضمن مضاعفات الحصبة ما يلي:

التهابات في الأذن

تُعد الالتهابات البكتيرية في الأذن واحدة من المضاعفات الأكثر شيوعًا للحصبة.

التهاب الشعب الهوائية (التهاب القصبات) أو التهاب الحنجرة أو الخناق

قد تؤدي الحصبة إلى التهاب صندوق الصوت (أي الحنجرة) أو التهاب الجدران الداخلية التي تبطن الممرات الهوائية الأساسية في رئتيك (الشعب الهوائية).

الالتهاب الرئوي

يُعد الالتهاب الرئوي إحدى المضاعفات الشائعة للإصابة بمرض الحصبة، يمكن للأشخاص المصابين بالأجهزة المناعية الضعيفة أن يُصابوا بمجموعة خطيرة من أنواع الالتهاب الرئوي، الذي يمكن أن يكون قاتلًا في بعض الأحيان.

التهاب الدماغ

يُصاب نحو شخص واحد من بين ألف شخص مصاب بالحصبة بأحد المضاعفات التي تُعرف باسم التهاب الدماغ وقد يحدث التهاب الدماغ بعد الإصابة بالحصبة مباشرة، أو قد لا يحدث إلا بعد مرور أشهر من الإصابة بها.

مشكلات الحمل

إذا كنتِ حاملًا، فستحتاجين إلى رعاية خاصة لتتجنبي الإصابة بالحصبة، وهذا لأنه مرض يمكن أن يتسبب في المخاض المبكر وانخفاض وزن الطفل عند الولادة ووفاة الأمهات.

الوقاية من الحصبة

نصح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بتلقِّي اللقاح ضد الحصبة الألمانية للأطفال والكبار للوقاية من الإصابة بالحصبة.

لقاح الحصبة للأطفال

للوقاية من الحصبة لدى الأطفال، يعطي الأطباء عادة للرضَّع الجرعة الأولى من اللقاح ما بين 12 و 15 شهرًا، مع إعطاء الجرعة الثانية عادةً بين سن 4 و 6 سنوات.

تذكَّرْ

إذا كنتَ ستسافر إلى الخارج عند بلوغ طفلكَ 6 إلى 11 شهرًا، فتحدَّثْ إلى طبيب طفلكَ بشأن الحصول على لقاح الحصبة في وقت مبكِّر.

إذا لم يحصل طفلكَ أو‎ ‎ابنك المراهق على جرعتين في الأوقات الموصَى بها، فقد يحتاج إلى جرعتين من اللقاح كل أربعة أسابيع على حدة.