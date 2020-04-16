"فيحاء" هكذا اشتهرت الفنانة نيفين مندور، عند تجسّيدها شخصية زوجة الضابط في فيلم "اللي بالي بالك" من بطولة الفنان محمد سعد، قبل 17 عامًا، إذ تميزت وقتها بجمالها ومظهرها الأنيق، لكن جرى تداول صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ في أول ظهور لها بعد غياب كبير عن الساحة الفنية ظهرت من خلالها بملامح مختلفة.
وظهرت الفنانة نيفين مندور، برفقة أحد أصدقائها في أثناء حضورها حفل عيد ميلادها، وأطلت بشكل مختلف عن المعتاد عليه، إذ أرجع البعض أن التغيير يرجع لتقدمها في السن إذ ظهر ذلك عليها بوضوح، بينما رأى البعض أنَّها لازالت تحتفظ بجمالها.
يُذكر أنَّ الفنانة نيفين مندور، ألقي القبض عليها في العام 2013، في أثناء تواجدها داخل سيارة على مدخل إحدى المدن السكنية الجديدة وكان بحوزتها مواد مخدرة، وقضت مدة العقوبة، ومن ثم جرى القبض عليها مرة أخرى في عام 2016 بالتهمة ذاتها، لكنه تمّ إطلاق سراحها بسند إقامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 17 سنة.. أول ظهور لبطلة فيلم "اللي بالي بالك" بعد خروجها من السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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