فنانة سورية تنتقد مسعفين رفضوا مساعدة والدة صديقتها: تسألوا ليه عن اسمها؟

هاجمت الفنانة السورية الشابة، هيا مرعشلي، مسعفي الهلال الأحمر في بلادها، خلال بث مباشر، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وقالت الفنانة السورية: "مسعفي الهلال الأحمر لم يقوموا بواجبهم الانساني تجاه مريضة كادت تموت بسبب الجلطة"، مشيرة إلى أنَّها كانت في زيارة منزلية لصديقتها وخلال الزيارة أصيبت والدتها بجلطة وبدأت حالتها في التدهور.

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وبررت الفنانة اندفاعها، كونهنّ فتيات ولا يوجد معهنّ رجل، مضيفة "الإسعاف فريق مكون من 3 أشخاص، دخلوا إلى المنزل وبدأوا إجراء تحقيق مع الممرضة يسألونها عن اسمها وعمرها دون القيام بمساعدة المريضة".

حاولت الفنانة الاستفسار عما يدور ليكن رد المسعفين قائلة "مو شغلك"، مؤكّدة أنَّ الاسعاف لم يكن على قدر المسؤولية وترك المريضة وغادر دون نقلها للمستشفى، حسب روايتها.

اضطرت الفنانة وصديقتها بعد معاونة الجيران نقلها للمستشفى، موضحة أنَّ ما جرى خطأ فردي واصفة إياهم بالمجرمين، وفق روايتها.