أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد روجينا.. بالونات وصورة من الذكريات

احتفل أشرف زكي نقيب الفنانيين بعيد ميلاد زوجته الفنانة روجينا، بتوجيه رسالة رومانسية لها، كما شارك في الاحتفال بصورتين.

نشر "زكي" صورة لزفافه، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبدل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووجه إلى روجينا رسالة رومانسية أرفقها في تعليقه على الصورة.

وكتب زكي: "كل لحظة كل ثانية وأنتي بخير، كل لحظة وأنتي حبيبتي وعشقي، رحلة جميلة مشوار عمر طويل، وصعب يا رب نفضل كدة على طول أسعد زوجين".

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وأما الصورة الأخرى فهي حديثة من احتفاله بها في المنزل وظهرت روجينا داخل منزلها مرتدية بنطلون من القطن و"تي شيرت" وتركت شعرها منسدلًا، وكانت ممسكة بـ تورتة وبعض البلالين الهليوم احتفالًا بميلادها.

ويشارك أشرف زكي متابعيه دومًا بصور ولقطات من حياته اليومية مع زوجته روجينا.