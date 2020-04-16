نور: يومي بالحظر بيخلص في الأكل ومذاكرة الأولاد أون لاين.. وفشلت في الدايت

تحدثت الفنانة نور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد والإعلامية بثينة توكل عن كيفية قضاء يومها خلال الحظر وماذا تخطط للاحتفال بشم النسيم.

وقالت نور، إنَّها تحاول يوميًا البدء في تطبيق حمية غذائية "دايت" ولكنها لا تستطيع، بل وتكتشف أنَّها تناولت طعامًا، قائلة في سخرية "بحب الثلاجة جدا"، مبينة أنَّه بعد قضاء ساعات النهار في المذاكرة أونلاين للأطفال يبدأ وقت الترفيه.

بين الأفلام والطهي وتناول الطعام، هكذا تحاول نور أن يمضي يومها دون قلق، موضحة "بس بردو يمكن عشان خلصت تصوير فواخدة راحتي بس لازم ابدأ دايت كدة مش هينفع".

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وانتهت نور مؤخرًا من مشاركتها في تصوير مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان المقرر عرضخ في رمضان 2020.

وعن شم النسيم، قالت نور إنَّها ستقضي شم النسيم في المنزل ولكنها لن تتناول الفسيخ وإنما الرنجة قط، متمنية مرور تلك الأيام بخير.

وكانت نور اللبنانية أيضًا تشارك جمهورها بفيديوهات من منزلها كما شاركت في إعداد فيديو "تيك توك" مع قطتها.