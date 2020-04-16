تألقي بحقيبة اليد الجديدة الرمضانية من "فندي" الإيطالية

أعلنت العلامة الإيطالية "فندي" عن طرحها سلسلة محدودة من حقائبها الأيقونية "Peekaboo" و"Baguette" الشهيرة حصريًا لعملائها بالشرق الأوسط، لمناسبة شهر رمضان المبارك، مع تقديم خدمة توصيلها مباشرة إلى باب منزلك، حيث تم إنشاء هذه المجموعة الحصرية لشهر رمضان مع مراعاة أذواق وقيم عملاء فندي في الشرق الأوسط بناءً على لوحات الألوان التي يفضلونها، والتي تتضمن رموز فندي الشهيرة بأساليب جديدة، وتتضمن السلسلة حقائب تتميز بزخارف معدنية مزخرفة وبارزة وملمس جلد التمساح بتفاصيل معدنية مزينة بالكريستال، ودمجت القطع تقنيات دقيقة من حرفيي فندي الأكثر إبداعا ومهارة.

وتشمل المجموعة خمسة حقائب يد مصممة حصريًا للشرق الأوسط، وعلى ما يبدو فإن حقيبتي "Peekaboo" و "Baguette" تستعدان لتكون هاجس النساء العربيات العصريات اللاتي يبحثن عن حقيبة كلاسيكية وعصرية دون التخلي عن الجودة العالية والأداء الوظيفي، بما في ذلك حقيبتان غريبتان باللون الأخضر الزمردي الغني تجمعان بين الرقي والأناقة، بالإضافة إلى حقيبة معدنية أكثر مرحًا وأناقة مزينة بتطريزات مزخرفة بحبات الكريستال.

ومجموعة الحقائب الحصرية متاحة للشراء عبر متجر فندي الإلكتروني ومتاجرها ،وبما أن المتاجر مغلقة حاليًا، فإن فندي توفر لعملائها خدمة التوصيلات المنزلية مباشرة من أقرب متجر لفندي.

ومنذ تأسيسها في عام 1925، استطاعت العلامة الإيطالية فندي إبراز رفاهيتها الشديدة وخبرتها من خلال مجموعتها من الحقائب الغريبة والمطرزة، مستعينةً بأمهر الحرفيين مع أغلى الجلود الغريبة لبث الحياة في قطع فريدة من نوعها، وبفضل الخبرة الرائعة لفناني فندي، من حرفيين ومتخصصين تتم صناعة كل قطعة يدويًا بكل تفاصيلها الدقيقة والخفية.

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