محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
ألزمت الشرطة التشيكية مرتادي أحد شواطئ العراة بارتداء الكمامات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ونشر مسؤولو إنفاذ القانون تحذيرا على الإنترنت تحت شعار "الجسد العاري نعم، الفم المفتوح لا".
وأكدت المتحدثة باسم الشرطة، ماركيتا يانوفسكا، أن هذا النداء كان مثمرا، وقوبل بالتزام.
يشار إلى أن ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا في جمهورية التشيك منذ 19 مارس لإبطاء تفشي فيروس كورونا.
وبحسب وزارة الصحة التشيكية، سجلت البلاد 6101 حالة إصابة بالفيروس إلى جانب 161 وفاة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة التشيكية تُلزم مرتادي شاطئ للعراة بارتداء الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.