مرض السكر يهدد بالإصابة بالعمى.. كيف تتجنب ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن داء السكري يشكل خطرا كبيرا على الصحة، مشيرا إلى أنه يؤذي العين والكلى والأعصاب بصفة خاصة.

وأوضح المركز الألماني أن داء السكري يمهد الطريق للإصابة باعتلال الشبكية السكري، الذي يرفع خطر الإصابة بالعمى، كما أنه يؤدي إلى اعتلال الكلى السكري، الذي يرفع خطر الإصابة بالفشل الكلوي، الذي يهدد الحياة.

ويتسبب داء السكري أيضا في الإصابة باعتلال الأعصاب السكري، والذي تتمثل أعراضه في فقدان الإحساس بالألم في الأطراف خاصة الأقدام.

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وفي حال حدوث جروح بالأقدام، لا يلاحظها المريض، ومن ثم سرعان ما تصاب بعدوى فيما يعرف "بالقدم السكري"، وهي حالة مرضية خطيرة قد تؤدي إلى البتر.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة يتعين على مرضى السكري ضبط مستوى السكر بالدم من خلال المواظبة على تعاطي الأدوية، مع اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة، مع الإقلال من السكريات والنشويات والدهون.

ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية؛ حيث إنها تساعد على ضبط مستوى السكر بالدم، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والخمر.