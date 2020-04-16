من طفولتها لعمليات التجميل.. تغير ملامح الفنانة هيفاء وهبي (صور)

مقطع فيديو يعود قبل 28 عامًا، أظهر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بملامح مختلفة عما اعتاد عليه متابعوها حاليًا، شعر كيرلي أسود وشفاه مختلفة.

مقطع الفيديو نشرته الإعلامية مي العيدان، عبر حسابها على "إنستجرام"، تسبب في تصدر الفنانة اللبنانية "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لاختلاف ملامحها كثيرًا، فكانت وقتها تتحدث عن برنامجها "عالم المفضل".

ويرصد "هن" في هذا التقرير بالصور تطور ملامح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منذ أن كانت طفلة صغيرة وأثناء فترة شبابها وحتى ملامحها حاليًا.

طفلة

عيون خضراء كانت أبرز ما يميز الطفلة الصغيرة هيفاء وهبي.

مرحلة الشباب

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أما في فترة الشباب التي مرت بها الفنانة اللبنانية، كانت في مرحلة التسعينات وظهرت وقتها بشكل مختلف، عما تبدو عليه حاليا، فكان أنفها أكبر وشفاه منتفخة، مثلما ظهرت في الفيديو الذي نشرته الإعلامية الكويتية مي العيدان، الذي يعتبر أول ظهور إعلامي لها.

تغييرات وعمليات تجميل

وفي السنوات الأخيرة أجرت الفنانة هيفاء وهبي تغييرات في ملامحها، فأصبح الحاجبان أرفع مما كانا عليه، بالإضافة إلى تغير في شكل أنفها.

كما أن الفنانة اللبنانية أجرت الكثير من "اللوك" المختلف، الذي أبدل ملامحها عن الفترات السابقة، فتارة تظهر باللون الأحمر الخمري، ومن ثم اللون البني، ثم اللون الأسود.