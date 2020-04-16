الامارات | عائلة أرادت الاحتفال بخروج أحد أفرادها من السجن فقتله بالخطأ

شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة أرادت الاحتفال بخروج أحد أفرادها من السجن فقتله بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقى مواطن أردني مصرعه برصاص أحد أفراد عائلته عن طريق الخطأ أثناء مراسم الاحتفال بخروجه من السجن.

ووثق مقطع فيديو لحظة دخول القتيل إلى الشارع الذى يقيم به عائلته، وبعد خروجه من السيارة قام أحد أفراد أسرته بإطلاق أعيرة نارية.

وبعد أن انتهي من إطلاق الرصاص خرجت رصاصة عن طريق الخطأ وإصابة الرجل الذى لم يتثنى له الفرح بخروجه من السجن، ولقى مصرعه.