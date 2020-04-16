شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة أرادت الاحتفال بخروج أحد أفرادها من السجن فقتله بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقى مواطن أردني مصرعه برصاص أحد أفراد عائلته عن طريق الخطأ أثناء مراسم الاحتفال بخروجه من السجن.
ووثق مقطع فيديو لحظة دخول القتيل إلى الشارع الذى يقيم به عائلته، وبعد خروجه من السيارة قام أحد أفراد أسرته بإطلاق أعيرة نارية.
وبعد أن انتهي من إطلاق الرصاص خرجت رصاصة عن طريق الخطأ وإصابة الرجل الذى لم يتثنى له الفرح بخروجه من السجن، ولقى مصرعه.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عائلة أرادت الاحتفال بخروج أحد أفرادها من السجن فقتله بالخطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.