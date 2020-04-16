برأ نفسه من زواجه على "ضحية كورونا".. القصة الكاملة لـ"شادي" وفاطمة الحطاب

أيام مرت على وفاة فاطمة الحطاب، التي عُرفت بشهيدة كورونا، بعدما صعدت روحها إلى بارئها عقب يومين فقط من وفاة رضيعتها "فاطمة" في الحجر الصحي، حيث وضع أفراد أسرتها للعلاج، إلى أن ودعت السيدة وطفلتها عالمنا.

مناجاة للرب، ومنشورات غلب عليها الحزن، بات شادي أبو يوسف، زوج الفقيدة، يدونها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، حتى بات له متابعون بالآلاف يشاركون حالته وحديثه عن زوجته.

زوجة أخرى لزوج فاطمة الحطاب

واليوم، بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يشاركون صورة لزوجة شادي أبو يوسف الثانية، حيث إن زوج الفقيدة متزوج من امرأة أخرى تدعى زينب عبدالعزيز.

وبالبحث عن حسابها، وجد أن السيدة متزوجة بالفعل، ومدونة اسم "شادي" على حسابها الشخصي.

"إن شاء الله هنتجمع كلنا، أنا وانت وفاطمة وعيالنا، وربنا يرفع عننا الوباء".. كلمات دونتها "زيزي" لزوجها قبل وفاة فاطمة.

لتعود من جديد معربة عن حزنها لوفاة "ضرتها" من خلال صورة حسابها الشخصي، الأمر الذي تفاعل معه متابعوها داعين للفقيدة بالرحمة، وللثانية بالشفاء.

السوشيال ميديا يهاجم زوج ضحية كورونا

"شادي أبو حجر" على الفور بات الرواد يشاركون صورة زوج الضحية رفقة زوجته الثانية، متهمينه بتصنع الحزن، وأنه لم يكن محبا لفاطمة لزواجه من أخرى، فبات الكثير يذمه وينتقده، معلقين: "كل الرجالة كدة"، "كلكم مصطفى، ولا شادي أبو حجر".

شادي يبرئ نفسه ويرد

"أنا فعلا متزوج على فاطمة، لكن بقية الكلام غير صحيح".. بتلك الكلمات يبرئ شادي رضا أبو يوسف نفسه، قائلا لـ"الوطن" إنه تفاجأ من موجة الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الإصابة بالفيروس التاجي انتقلت إلى أسرته عن طريق "عمر" شقيق زوجته الأولى، متسببا في عدوى للعديد من أفراد عائلته، مضيفا: "ولو كلامي مش حقيقي، أكيد عائلة الحطاب مكنتش هتسكت".

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وعن اتهامه بتصنع الحزن على زوجته، يعلق "شادي": "مفيش نفاق في الموت، دي حب حياتي، كنت بنام تحت رجليها في المستشفى ومش خايف إن اتعدى وتعديت، وكان نفسي أموت مكانها"، مستنكرا الحديث المتداول عنه في ظل ألم رحيل "فاطمة" ورضيعته واستمرار حجزه في مستشفى العزل بالعجمي لإصابته بالفيروس وعدم تعافيه حتى الآن، "أنا مستحيل أدور على شهرة على حس موت مراتي، أنا أشهر معلم إنجليزي في الشرق الأوسط".

وعن زواجه للمرة الثانية على فاطمة، يؤكد أنه ارتبط رسميا بسيدة فاضلة تدعى "زينب" منذ 5 سنوات بعلم ومباركة زوجته الأولى، وبعلم جميع أفراد العائلة أصدقائه ومتابعين وطلابه بأكاديميته لتعليم اللغة الإنجليزية، مردفا: "زينب بتحب فاطمة، فضلت بايتة قدام المستشفى 3 أيام في الشارع، علشان تطمن عليها"، مشددا على علاقة الحب المتبادلة بين الزوجين رغم علم الثانية بحب "شادي" للأولى أكثر منها، مستطردا: "فاطمة كانت بتشوف صور بنت زينب وكنا بنخرج كلنا مع بعض وسعداء".

تذكر شادي موقف لزوجته الراحلة مع شريكة حياته الحالية، حيث سافرت "فاطمة" من دمياط إلى القاهرة ومعها طعام إلى "زينب" في القاهرة عند مرضها، مختتما حديثه: "طبيعة الراجل غير ست.. النساء بتخلص وتحب رجل واحد، لكن إحنا نقدر نحب أكتر من واحدة، وده شرع ربنا".

من هي فاطمة الحطاب

1- من مواليد محافظة دمياط.

2- تبلغ من العمر 39 ربيعا.

3- تزوجت في يوليو 2004.

4- تشغل منصب مدير التنفيذي مركز التدريب Britishey لتعليم اللغة الإنجليزية، الذي دشنته مع زوجها شادي أبو يوسف.

5- حصلت على ليسانس من كلية التربية جامعة المنصورة.

6- توفي رضيعها قبل يومين من وفاتها.

7- حجزت في مستشفى العزل بمحافظة الإسكندرية منذ 20 يوما.

قبل 22 يوما من وفاتها.. ضحية فيروس كورونا تدون وصيتها الأخيرة

عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، دونت وصيتها الأخيرة لأهلها وأصدقائها ومتابعيها، قبل 22 يوما من مفارقتها الحياة على إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

"الوصية الأولى والأخيرة حين أتوفى، سامحوني واستروا عيوبي".. بتلك الكلمات تبدأ فاطمة الحطاب "شهيدة كورونا" الحديث عن وصيتها، متابعة: "استروا عيوبي، وادعوا لي بالرحمة، وتذكروا الصحبة ولو إني أخطأت، انسوا أخطائي، واذكروا أجمل صفاتي، لا أعلم بأي ساعة كتب لي انقباض روحي".

الوصية الأخيرة، التي كتبتها "فاطمة" في 18 مارس الماضي، تضمنت مناجاتها لخالقها، ودعائها بالرحمة والمغفرة عند الوفاة، وصلاة عليها بدون ركوع، وسط تفاعل متابعيها معها بالدعاء لها.