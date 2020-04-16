بعد فيديو هيفاء وهبي.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟ (صور)

بملامح متغيرة وشعر كيرلي أسود، وبشرة أغمق مما عليها اليوم، وشفاه مختلفة رفيعة، وعيون داكنة اللون، شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان، متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قديم يعود لعام 1994 للفنانة هيفاء وهبي.

(صدمة) كان تعليق الإعلامية على الفنانة التي تغيرت ملامحها 180 درجة خلال الـ28 عاما.

ربما بسبب تقدم العمر، واختلاف نمط التجميل، أو الخضوع لبعض العمليات كان سببا لمفاجأة البعض بملامح الفنانة القديمة.

وسرعان ما تم تداول المقطع بين من أثنى عليها وأنها كانت وما زالت جذابة ومميزة، وبين ما سخر من ملامحها وأبدى استغرابه من هذا التغير الكبير.

ولم تكن هيفاء وحدها من جميلات لبنان اللاتي تطورت ملامحهن، فغيرها الكثير والكثير.

ويرصد "هن" صورا توضح تغير ملامح الفنانات اللبنانيات خلال السنوات الماضية.

إليسا

هيفاء وهبي

سيرين عبد النور

نجوى كرم

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نانسي عجرم

مايا دياب

نوال الزغبي

رولا سعد

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي شاركت مؤخرا بفيديو كليب إليسا الأخير "هنغني كمان وكمان".