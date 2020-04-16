متشرتيهاش.. طريقة عمل لفائف قمر الدين في البيت

لفائف قمر الدين، يمكنك بها عمل المهلبية اللذيذة والعصير، كما يمكن استخدامه كحشو للكنافة وغيرها من حلوى رمضان المميزة، ولتجنب الإصابة بكورونا لا تشتري لفائف قمر الدين من البقالة، واصنعيها بنفسك في البيت. المقادير كيلو مشمش صافي بدون نواة. 1 كوب ماء. عصير 1/2 ليمونة. كوب سكر. 150 جرام عسل. طريقة التحضير يوضع المشمش والماء والليمون على نار هادئة. يترك على النار حتى يصبح طريا تماماً. يترك ليبرد ثم يضرب في الخلاط حتى يصبح مهروسا. Advertisements يوضع الخليط مع السكر والعسل على النار مرة أخرى. يقلب قمر الدين من أسفل على نار هادئة حتى لا يلتصق. يزال الريم على السطح حتى يتغير لونه ويصبح أثقل. يجب الاستمرار في التقليب حتى يصير القوام أثقل أو حتى يصل إلى درجة حرارة 116. يستغرق حوالي ساعة على النار. يدهن كيس بلاستيك غذائي بزيت نباتي ويصب عليه الخليط. يترك ليبرد. يغلق الكيس عليه بإحكام، ويلف ويحفظ في الثلاجة.

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