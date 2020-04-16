الامارات | سجن أسترالي خرق الحجر لرؤية حبيبته

شكرا لقرائتكم خبر عن سجن أسترالي خرق الحجر لرؤية حبيبته والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجن أسترالي لمدة شهر لأنه تسلل بشكل متكرر لزيارة حبيبته خلال فترة حجره الصحي، ليصبح أول شخص تطبق عليه هذه العقوبة لمخالفته تدابير الإغلاق المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس "كورونا".
وذكرت الشرطة أن جوناثان ديفيد (35 عاماً) أوقف في وقت سابق من هذا الشهر بعد خرقه الحجر الإلزامي بفندق في بيرث.
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