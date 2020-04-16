قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل جمبري بالزبدة والثوم، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها بسهولة. مقادير عمل جمبري بالزبدة والثوم 1 كيلو جمبري كبير بالذيل أو بالقشر نصف كوب زبدة ملعقة كبيرة بشر ليمون ثوم مفروم ثوم مشوي فلفل ألوان مشوي 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون 1 ملعقة كبيرة مستردة 1 ملعقة صغيرة بقدونس Advertisements ملح فلفل أرز أبيض للتقديم شرائح ليمون طريقة عمل جمبري بالزبدة والثوم يتبل الجمبري بالمستردة وبشر الليمون والثوم والملح والفلفل يوضع في صينية مدهونة بالزبدة يدخل الفرن 20 دقيقة يضاف له الفلفل الألوان المشوي والبقدونس تضاف طبقة سميكة من الأرز ويقلب الصوص: يخلط عصير الليمون مع المستردة والزيت والملح والفلفل والثوم المشوي يوضع على الأرز بالجمبري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل جمبري بالزبدة والثوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.