7 نصائح عند شراء الفسيخ والرنجة

أيام ويستقبل المواطنون يوم شم النسيم، ويقع العديد من المواطنين وخاصة ربات البيوت، في أزمة اختيار الرنجة والفسيخ بشكل صحي لتجنب الأمراض أو التسمم.

وكان الدكتور حسين الفيشاوي، أستاذ أمراض الباطنة والكلى في قصر العيني، قدم لـ"هُن"، بعض النصائح لاختيار الفسيخ أو الرنجة، وخطوات لتجنب الإصابة بأي مرض.

1- يجب شراء الفسيخ والرنجة من مكان معروف.

2- عدم اللجوء لشراء الأسماك رخيصة الثمن.

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3- تجنب مرضى الضغط العالي والسكر ومرضى الكلى لهذه الأكلات.

4- امتناع الحامل عن تناول تلك الأكلات خوفا على صحتها وصحة جنينها.

5- عدم تناول الأكلات المملحة في ذلك اليوم، كالجبنة الرومي والريكفورد.

6- الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية، واللجوء لشرب المشروبات الدافئة كاللينسون والنعناع.

7- تجنب تناول أي ماكولات أو مشروبات تحتوي على مواد حافظة، لأنها تساعد على إضعاف المناعة.