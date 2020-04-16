تعتبر البطاطس المحمرة بالجبنة، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل البطاطس المحمرة بالجبنة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير بطاطس محمرة بالجبنة بطاطس أصابع محمرة ثلاثة أرباع كوب جبنة شيدر مبشورة 4 شرائح بسطرمة 2 بصل أخضر مفروم Advertisements 1 كوب صوص رانش ملح وفلفل طريقة تحضير بطاطس محمرة بالجبنة - تتبل البطاطس بالملح والفلفل بعد تحميرها - يضاف البصل الأخضر ثم صوص الرانش - على النار، تشوح البسطرمة مع البصل الأخضر - تضاف البسطرمة المشوحة، وتضاف الجبنة المبشورة وتقدم البطاطس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للرجال في الحظر.. طريقة عمل البطاطس المحمرة بالجبنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.