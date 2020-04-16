طريقة تحضير الجيلي كولا من مطبخك

قد يجبر فيروس كورونا، الأمهات، على منع أطفالهن من النزول لشراء حلواهم المفضلة وهي الجيلي كولا، كما أن بعضهن يجد صعوبة في تحضيرها في المنزل، ولذلك تقدمها "هُن". مقادير الجيلي كولا فريز ثلاثة أرباع كوب عصير ليمون 3 ملاعق عسل رشة ملح Advertisements 3 ملاعق جيلاتين طريقة تحضير الجيلي كولا اخلطي الفريز والليمون والعسل والملح معاً، وضعيه على نار متوسطة حتى يصبح الخليط طرياً. اتركي الخليط حتى يبرد، ثم ضيفي الجيلاتين المُذاب في قليل من الماء الساخن. صبّي الخليط في قالب سيليكون، وضعي في الثلاجة لمدة نصف ساعة. أفرغي الخليط من القوالب، وبذلك يصبح جاهزاً للأطفال.

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