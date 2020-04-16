افتح الشباك.. طريقتان بسيطتان لمكافحة كورونا في الأماكن المغلقة

طريقتان بسيطتان اكتشفهما فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، يساعدان في التغلب على منع انتشار فيروس كورونا المستجد، في الأماكن المغلقة.
وبحسب ما ذكرته "سبتوتينك"، نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل"، فإن الباحثين أوضحوا أن فتح النوافذ لتحسين دوران الهواء والسماح بدخول ضوء الشمس الطبيعي، يساعد في منع انتقال الفيروس.
وأشعة الشمس لن تقتل الفيروس، لكن التعرض لها يمتاز بالعديد من الفوائد الصحية للأشخاص، ويعد وسيلة وقاية، إذ تعزز هذه الأشعة مستويات فيتامين "د" في الجسم، وتحسن المزاج وتقاوم الاكتئاب الموسمي.
أما الطريقة الأخرى تتمثل في التأكد من التهوية الطبيعية للمكان، حيث إن جزيئات الفيروس صغيرة للغاية ولا يمكن إبعاده بأدوات تنقية الهواء.
ويزيد فتح النوافذ من كميات الهواء الخارجي المتدفق لداخل المكان، كما ينشر أشعة الشمس.
وشدد الباحثون على ضرورة ممارسة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام للوقاية من فيروس كورونا.
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