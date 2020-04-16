الامارات | عجوز بريطاني يجمع 10 ملايين دولار بالسير حول حديقة منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن عجوز بريطاني يجمع 10 ملايين دولار بالسير حول حديقة منزله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح أحد قدامى المحاربين (99 عاماً) من المشاهير بعد أن جمع ما لا يقل عن 8.5 مليون جنيه إسترليني (10.7 مليون دولار) لصالح "هيئة الصحة الوطنية" في بريطانيا، من خلال المشي في حديقة منزله أثناء أزمة فيروس "كورونا".

ووضع الكابتن توم مور، ضابط الجيش المتقاعد الذي يستخدم أداة تساعده على المشي منذ أن أصيب بكسر في فخذه، هدفا يتمثل في السير لمسافة 25 مترا حول حديقة منزله 100 مرة قبل عيد ميلاده المائة الذي يحل هذا الشهر.

وحركت قصة الكابتن توم القلوب في بلد يطبق إجراءات العزل العام منذ شهر وسئم فيه الناس من تواتر الأخبار السيئة، وتوفي حتى الآن ما يقرب من 13000 شخص مصاب بـ«كوفيد - 19» في المستشفيات البريطانية، وهو خامس أعلى إجمالي للوفيات على مستو