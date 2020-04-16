عارضة الأزياء إيرينا شايك تُحوِّل الوشاح إلى قناع لحماية نفسها مِن "كورونا"

نيويورك - لايف ستايل
تألّقت عارضة الأزياء إيرينا شايك في أحدث إطلالة لها في نيويورك بلوك كاجول وعصريّ، كما حوّلت وشاحا باللون الزيتي إلى قناع لحماية نفسها من فيروس "كورونا".
وأطلت شايك بجمبسوت من مجموعة موسكينو تميّز بالنقشة العسكرية والسحاب الأمامي وقصّته الواسعة، نسّقت معه جاكيت puffer باللون الأسود اللامع من ماركة Burberry. وأكملت هذه الإطلالة الشبابية بنظارات شمسية سوداء أنيقة، وبجزمة من الجلد الأسود، أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت إيرينا تسريحة الشعر المربوط إلى الخلف.
لدى خروجها من المنزل اعتمدت إيرينا وسائل الحماية كما باقي النجمات إنما بأسلوبها الأنيق والمبتكر، فلم تلجأ إلى الكمامات الطبية التقليدية، بل لفّت وشاحاً باللون الزيتي حول فمها وأنفها وحوّلته إلى ما يشبه القناع الطبيّ لتحمي نفسها من فيروس كورونا، وأضاف الوشاح لمسة أنيقة لإطلالتها خصوصاً انه ناسب الأسلوب العسكري للجمبسوت.
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