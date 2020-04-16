"لا يوجد دواء محدد حتى الآن".. منظمة الصحة العالمية توضح كيفية علاج كورونا

حتى الآن لا يوجد لقاح أو علاج فعال لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولكن رغم ذلك يتسابق الجميع لمعرفة العلاج المناسب أو نصائح لتجنب الإصابة بالمرض، لذا قررت منظمة الصحة العالمية الرد على الأسئلة الشائعة حول علاج فيروس كورونا.

ما هي فعالية المضادات الحيوية في منع أو علاج COVID-19؟

لا تعمل المضادات الحيوية ضد الفيروسات، وإنما فقط على الالتهابات البكتيرية، فلا يجب استخدام المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية أو العلاج من COVID-19.

هل توجد أدوية يمكن أن تمنع أو تعالج COVID19؟

توجد بعض العلاجات التقليدية أو المنزلية توفر الراحة وتخفف من أعراض COVID-19، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل على أن الطب الحالي يمكن أن يمنع أو يشفي مرض كوفيد 19.

لا توصي منظمة الصحة العالمية بالتطبيب الذاتي مع أي أدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية، كوقاية أو علاج لـ COVID-19.

وتجرى حاليا التجارب السريرية التي تشمل كلاً من الأدوية والتقليدية، وستواصل منظمة الصحة العالمية تقديم معلومات محدثة بمجرد توفر النتائج السريرية.

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هل يوجد لقاح أو دواء أو علاج لـ كورونا؟

لا يوجد لقاح ولا دواء محدد مضاد للفيروسات لمنع أو علاج COVID 19.

ولكن يجب أن يتلقى المصابون رعاية لتخفيف الأعراض، كما يجب إدخال الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة خطيرة إلى المستشفى، حيث يتعافى معظم المرضى بفضل الرعاية الداعمة.

اللقاحات المحتملة وبعض العلاجات الدوائية يتم اختبارها من خلال التجارب السريرية، وتقوم منظمة الصحة العالمية بتنسيق الجهود لتطوير اللقاحات والأدوية للوقاية من COVID-19 وعلاجه.

كيف تحمي نفسك من كورونا

أكثر الطرق فعالية لحماية نفسك والآخرين من COVID-19 هي تنظيف يديك بشكل متكرر، وتغطية السعال بمنحنى الكوع أو المناديل الورقية، والحفاظ على مسافة من مترين إلى 8 أمتار من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس.