متلازمة ما بعد الفيروس.. 10 أعراض مزعجة لا تختفي بعد الشفاء من كورونا

أفضل طريقة للوقاية من كورونا هي تجنب الإصابة به، يجب أن تظل في البيت لمنع الإصابة بـ"كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بخلاف مهاجمة خلايا الرئة فإن لفيروس كورونا المستجد أعراضا مزعجة أخرى، يعدها البعض كابوسا.

وسلطت دراسة حديثة الضوء على تلك الأعراض التي لا تختفي حتى مع الشفاء التام من فيروس كورونا، وقالت إنها يمكن أن تستمر لأيام أو أشهر أو حتى إلى الأبد، وهذا هو الحال مع الإصابة بالفيروسات المختلفة مثل "سارس"، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وحددت الدراسة تلك الأعراض، وهي:

- يسبب تلفا في الرئة مع حدوث ندوب في أنسجة الرئة، ما يؤثر على التنفس.

- مشاكل طويلة الأمد في عملية التنفس.

- يؤثر الفيروس على القلب مسببًا أضرارًا مثل "التهاب القلب"، وحتى لدى من لم يسبق معاناتهم من مشكلة في القلب، وتلك الحالة تؤدي إلى إضعاف عضلة القلب وتسبب ندوبًا في الأنسجة تجعله يبذل جهدا أكبر في عملية ضخ الدم والأكسجين في الجسم.

- لوحظ إصابة آخرين بالدوار.

- الأرق.

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- تشوش الرؤية.

- إصابة 60% بالاكتئاب.

- الضغط النفسي.

- فقدان حاستي الشم والتذوق.

- تلف دائم في خلايا بطانة الأنف.

وقالت الدراسة إن معظم تلك المشاكل التي تظهر بعد التعافي، تشبه ما حدث في توقيت انتشار "سارس" عام 2003، وعرفت بـ"متلازمة ما بعد السارس"، وهي حالة مزمنة حيث عانى جميع المرضى آنذاك، من أعراض مستمرة شملت الإعياء والألم والضعف والاكتئاب.

وقال الخبراء بحسب الدراسة، إن أي عدوى فيروسية، بداية من النكاف وحتى الأنفلونزا، يمكن أن تسبب متلازمة ما بعد الفيروس، وتشمل أعراضها تصلب المفاصل وتورم الغدد وصعوبة التركيز، ويمكن أن تستمر لأسابيع أو شهور أو أكثر.