"تقى" طالبة الإعلام الفائزة بجائزة الغناء في إبداع 8: أمي سبب نجاحي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج مسابقة مهرجان "إبداع 8" لطلاب الجامعات، للمرة الأولى "أون لاين"، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت وزارة الشباب والرياضة رصدت 5 ملايين جنيه إجمالي قيمة جوائز المهرجان، الذي يعقد للموسم الثامن على التوالي، في 23 مجالا فنيا وعلمي وثقافي، بالإضافة إلى جوائز الطالب والطالبة المثالية.

وفي فرع الغناء الفردي فازت تقى محمد عبدالرحمن حرب من جامعة MSA بالمركز الثالث، حيث قالت إنها تدرس في كلية الإعلام بجامعة MSA ودائما كانت والدتها تشجعها حينما تغني في المنزل، ورأت فيها أنها تمتلك الموهبة وأن صوتها عذب.

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وأضافت تقى لـ"الوطن": "وأنا صغيرة كنت أحب الاستماع إلى الأغاني القديمة لا سيما كوكب الشرق أم كلثوم وأدندن مع كلمات الأغنية، ما جعل والدتي تشجعني للغناء في المدرسة، وكانت البداية وأنا في عمر الـ10 سنوات وكانت المرة الأولى التي أغني في حفلة مدرسية، وكانت بالصدفة حيث توجهت للمدرسين وأبلغتهم أنني أريد الغناء وفوجئوا بأن صوتي جميل ومنذ هذه اللحظة وجدت طريق بدايتي مع الموسيقى، والتحقت بالموسيقى العربية والأوبرا مع المايسترو سليم سحاب، وبيت الغناء العربي".

وتابعت: "فكرة التقديم في جوائز إبداع كانت بسبب أصدقائي الذين قدموا في إبدا، حيث أبلغوني أنني من الممكن التقديم في المسابقة وبطموحي وموهبتي سوف أحقق شيئا لا سيما وأنا أحب أن أطور موهبتي بالتجارب المختلفة كالحفلات والأغاني".

واختتمت تقى حديثها لـ"الوطن": "أسرتي وأصدقائي دائما يقومون بتشجيعي وبجانبي طوال الوقت وهم الداعمين لي، فكل الأحداث الجيدة تعود إليهم، وهم سعداء بأي خطوة أخطوها نحو النجاح، ويصلني حبهم دائما، وأنا من النوع الذي يعجب أكثر بالأغنية وأحب شادية وأم كلثوم ووردة وفيروز ومحمد عبدالوهاب، فأنا أتأثر باللحن قبل المطرب".

يذكر أن 20 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد والأكاديميات شاركوا في المسابقة، التي أقيمت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 23 مجالا فنيا وإبداعيا وثقافيا، بقيمة جوائز 5 ملايين جنيه.