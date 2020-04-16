تزوج ابنة رشدي أباظة وأحيت فيفي عبده زفافه.. النص الحلو في حياة أحمد دياب

10 أشهر فقط كانت المدة التي ربما تجمع الفنان أحمد دياب، بزوجته السابقة، ووالده نجله، قسمت أباظة، الابنة الوحيدة للفنان الراحل رشدي أباظة، والتي تركت عالمنا في يونيو 2019.

ليودع عالمنا اليوم، هو الآخر الفنان أحمد دياب عن عمر ناهز 75 عاماً، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لـ"الوطن" .

زيجة لم يكتب لها العمر الطويل جمعت بين الراحل، وابنة رشدي أباظة التي عرفت بـ(مدللة أبيها) لكنها كللت بنجل وحيد يدعى (أدهم).

عقد قران بسيط، وزفاف كبير جمع بين الراحلين، وثقته مجموعة من الصور التذكارية النادرة، التي جمعت بين الثلاثي، وذلك قبل دخول "دياب" مجال الفن.

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وسيطرت تغطية حفل الزفاف الصحف المصرية حينها بزفاف ابنة رشدي أباظة على أحد رجال الأعمال، في حفل زفاف كبير أحيته نجوى فؤاد وفيفي عبده، اللتين شاركتا (أباظة) الرقص حينها.

ويرصد "هن" معلومات عن النصف الحلو في حياة الراحل أحمد دياب.. ابنة رشدي أباظة:

- ابنة الفنان الوحيدة، وعُرفت بـ"مُدللة أبيها".

- ابنه زوجته الثانية الأمريكية "باربارا"، التي تزوجها عام 1955، وانفصلا عقب 4 سنوات.

- تزوجت من الفنان أحمد دياب قبل دخوله عالم الفن، حيث كان أحد رجال الأعمال حينها.

لديهما ابن وحيد، يدعى "أدهم".