"فاطمة كشري على تيك توك".. "آيات" تبدع في تقليد عبلة كامل: نفسي أقابلها

ليالي الحظر الطويلة كانت منبت إبداع لمواهب عبر تطبيق الفيديو الشهير تيك توك، وأصبح حيلة مواهب كثيرة للحصول على فرصهم التي باتت سهلة، خاصة لو كانت الموهبة مبدعة وعبقرية.

آيات هاني، صاحبة الـ20 عامًا، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية تجارة إنجليزي بجامعة حلوان، اتخذت من فيديوهات التيك توك نافذة لعرض موهبتها، فمنذ نعومة أظافرها وهي تحلم بأن تصبح نجمة، فكانت تشترك بمسارح المدرسة ثم الجامعة، وبعد أزمة كورونا وجلوس الكثيرين في منازلهم، فكرت في كيفية استغلال تلك الموهبة، فقامت بتسجيل فيديوهات لشخصية "فاطمة كشري" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مستخدمة عباؤات والدتها وبعض من اكسسواراتها.

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كان الأمر في البداية دعابة ومزاح بينها وبين أصدقائها، لكن جرى تداول الفيديوهات بشكل كبير على السوشيال ميديا، داعمين لموهبتها المبهجة.

قالت "آيات" في حديثها لـ"هُن": "فرحت إني لاقيت المتابعين مبسوطين جداً وبيشجعوني، وهما اللي فضلوا يعملو شير كتير لحد ما الموضوع وصل لعدد كبير أنا مكنتش أتخيله".

وتابعت: "حبي لعبلة كامل خلاني أعمل كذا فيديو ليها، ولسه هعمل كتير بشخصيات مختلفة، وأتمنى إني أشوفها في الحقيقة هي وفيفي عبده كمان".

لولا تشجيع والديها ما كانت ستحظى بتلك الشهرة، كما قالت في حديثها: "عايزة أقولهم شكراً على كل حاجة عملتوها عشاني، وانهم دائما كانوا دعم ليا، ماما سمحالي استخدم حاجتها في تمثيل الشخصيات، وبابا كمان دايماً بيدعمني وفرحان بيا وبيشجعني ومديني مساحة حرية وثقة بحسد نفسي عليها".